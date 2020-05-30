 وطنا نيوز -الملك يشارك في القمة العالمية للقاحات التي تستضيفها لندن بمشاركة 50 دولة
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الملك يشارك في القمة العالمية للقاحات التي تستضيفها لندن بمشاركة 50 دولة
التاريخ : 04-06-2020 06:24:10 المشاهدات: 835

وطنا اليوم - الملك يشارك في قمة عالمية للقاحات ويؤكد الاستعداد لمشاركة خبراتنا مع الآخرين عند الحاجة، يشار إلى أن أعمال القمة العالمية للقاحات التي تستضيفيها الحكومة البريطانية عبر الإنترنت بمشاركة رؤساء وممثلين عن أكثر من خمسين دولة انطلقت اليوم. 

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان بمناسبة انطلاق القمة جميع دول العالم إلى الانضمام لتحالف اللقاحات الذي يهدف لإنقاذ الأرواح ويطلق حقبة جديدة من التعاون الدولي في قطاع الصحة.

ويأمل التحالف من خلال القمة إلى جمع 7,4 مليارات دولار لمواصلة حملات التلقيح العالمية التي أثر عليها انتشار فيروس كورونا المستجد مثل أمراض الحصبة وشلل الأطفال والتيفوئيد.

وستتيح القمة أيضاً إطلاق دعوات تمويل لشراء وإنتاج لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وكذلك دعم توزيعه في الدول النامية


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