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مصفوفة الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا
وطنا اليوم - نشرت الحكومة وثيقة خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي أعلنت عنها الحكومة ظهر الخميس، عبر موقع وزارة الصحة.
وبحسب الحكومة، تستند الخطة لإجراءات مرتبطة بمستوى الخطورة الصحية حيث من المنتظر أن ينتقل الأردن مع بدء تنفيذ الخطة إلى مستوى خطورة صحية جيد يسمح بفتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين
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