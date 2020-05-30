الرئيسية | محليات مدير الأمن العام يقلد الرتب الجديدة لكبار الضباط

وطنا اليوم-عمان:قلد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الرتب الجديدة لكبار ضباط المديرية الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم .

وبارك اللواء الحواتمة لكافة ضباط الأمن العام ممن حظوا بالثقة الملكية السامية بترفيعهم إلى الرتب التي تلي رتبهم ، مؤكدا أن هذه الثقة الملكية أتت تقديراً لجهودهم وإخلاصهم وتفانيهم وبذلهم لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره .

وأكد مدير الأمن العام أن الارتقاء والتدرج في سلم القيادة يضع على عاتق الضباط مزيداً من المسؤوليات للنهوض بأدوارهم القيادية للمساهمة في تحقيق أهداف مديرية الأمن العام ورسالتها،والمساهمة في تطوير العمل في المديرية بمختلف تشكيلاتها .

ودعا اللواء الركن الحواتمة الضباط الذين تم ترفيعهم للمزيد من البذل والعطاء وتسخير خبراتهم المتراكمة التي اكتسبوها خلال سنين عملهم وترجمتها لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها مديرية الأمن العام في مختلف المجالات، متمنياً لهم التقدم والتوفيق في ظل حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني المعظم .

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