الرئيسية | محليات وزارة العمل تخالف 32 مدرسة خاصة

وطنا اليوم-عمان:نفذت وزارة العمل (221) زيارة تفتيشية على المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس ) بمختلف انحاء المملكة، منذ إطلاق الحملة التي أعلن عنها وزير العمل نضال البطاينة ، للتأكد ميدانياً من مدى التزام أصحاب هذه المدارس الخاصة بتنفيذ أمر الدفاع (6) والبلاغ الصادر بموجبه.

وحسب مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي، فقد تم زيارة (221) مدرسة خاصة، وجهت من خلالها فرق ولجان التفتيش (32) مخالفة تضمنت عدم تسليم الاجور، فيما كان عدد الملتزمين من هذه المدارس بامر الدفاع (189) مدرسة، قامت بتسليم رواتب عامليها بشكل كامل دون اقتطاع، ولم تقم بانهاء خدمات عامليها.

واوضح المهندس النجداوي، ان الحملة ركزت فعليا على الممارسات الخاطئة التي يتم إرتكابها من قبل بعض المدارس ومن مدى التزامها بتنفيذ أوامر الدفاع (6) والبلاغات ذات العلاقة، من حيث تجديد العقود المنتهية و اعادة من تم إنهاء عقودهم من المعلمين والعاملين إلى الخدمة، وإيصال الحقوق المالية كافة والوقوف على أي ممارسات تؤثر على الإرادة الحرة للمعلمين مثل إجبارهم على توقيع اجازات بدون راتب.

مشيراً، أن هذه الإجراءات نُفذت حفاظاً على وظائف المعلمين، وللحد من التجاوزات والانتهاكات التي حصلت من قبل بعض أصحاب المؤسسات والعمل على إيقافها بشكل فوري في ظل الأزمة المالية،مؤكدا ان الحملة التفتيشية مستمرة حسب الخطة المرسومة لها، ولن يتم التهاون مع أي مدرسة تخالف امر الدفاع رقم (6) وتعديلاته الاخيرة للمحافظة على الامن الوظيفي للمعلمين والعاملين في هذه المدارس.

وكان وزير العمل نضال البطاينة، قد اهاب الكوادر التفتيشية والضابطة العدلية بضرورة إتّباع أفضل السُبل والطرق التفتيشية بما يحقق المصلحة العامة، وبما يسـاهم بحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل بما ينسجم مع تنفيذ القانون

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