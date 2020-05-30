الرئيسية | محليات تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أكدت ثلاثة مصادر متطابقة تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في حي الدويك بمدينة الزرقاء، الخميس.

وقال أحد هذه المصادر إنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة (حي الدويك) كانوا مخالطين لممرض يعمل في حدود العمري.

وأضاف المصدر ان الاصابات جاءت لاقارب المصاب في بناية معزولة منذ 14 يوما، مؤكدا انه جرى تعقيم البناية، وإجراء فحوصات جديدة لسكانها وهي الآن تحت العزل.

وفي ذات السياق أعلنت الجهات المختصة في المحافظة استمرار اغلاق مساجد المنطقة (مسجد ضاحية مكة - مسجد آل عمران) ، إلى حين فك العزل عن المنطقة وإعلانها خالية من فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد اعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل حالتي اصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن الى (757) إصابة.

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