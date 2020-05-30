الرئيسية | محليات حقيقة وجود أحداث موقوفين لمخالفة أوامر الدفاع بالأردن

وطنا اليوم-عمان:أوضح الناطق الإعلامي للمجلس القضائي بخصوص ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخراً حول وجود أربعة وأربعين طفلاً موقوفين في دور الأحداث، أن البيانات الإحصائية لدى جميع المحاكم تشير إلى عدم وجود أي موقوف من فئة الأحداث في دور الرعاية على حساب قضايا مخالفات أوامر الدفاع، مما أقتضى التنويه والتصحيح.

كما وتمنى الناطق الإعلامي للمجلس القضائي/ القاضي علي المصري على السادة الصحفيين والمهتمين بالشأن القضائي وعدالة الأحداث وقبل نشر أي أخبار التواصل مع وحدة الاتصال الإعلام في الأمانة العامة للمجلس القضائي للتحقق من صحة معلوماتهم قبل نشرها.

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