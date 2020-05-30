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حقيقة وجود أحداث موقوفين لمخالفة أوامر الدفاع بالأردن
وطنا اليوم-عمان:أوضح الناطق الإعلامي للمجلس القضائي بخصوص ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخراً حول وجود أربعة وأربعين طفلاً موقوفين في دور الأحداث، أن البيانات الإحصائية لدى جميع المحاكم تشير إلى عدم وجود أي موقوف من فئة الأحداث في دور الرعاية على حساب قضايا مخالفات أوامر الدفاع، مما أقتضى التنويه والتصحيح.
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