الرئيسية | محليات فتح باب التقديم لدعم عمال المياومة "تكافل 2"

وطنا اليوم-عمان:أعلن صندوق المعونة الوطنية عن فتح باب تقديم الطلبات للاستفادة من برنامج دعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم " تكافل 2 "، للأسر التي لم تتقدم بطلبات سابقة للاستفادة من البرنامج.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية دعا مدير عام الصندوق عمر المشاقبة الخميس، الأسر التي لم تتقدم بطلب سابق للاستفادة من دعم عمال المياومة، الى التقدم بطلبات عبر الموقع الالكتروني/ تكافل على الرابط https://reg.takmeely.jo.

كما فتح الصندوق باب استقبال طلبات التظلمات إلكترونيا لأرباب الأسر التي لم تستفد من برنامج دعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم "تكافل 2"، والتي لم يسبق لها تقديم طلب التظلم في الفترة الماضية على الرابط الالكتروني https://reg.takmeely.jo/Complaints.

واضاف إن فتح باب استقبال الطلبات للأسر التي لم تتقدم بطلبات الاستفادة من برنامج دعم عمال المياومة ولم تقدم طلب التظلم، جاء بعد قرار الحكومة رفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج دعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم "تكافل 2"، إلى ربع مليون أسرة.

وأوضح ان عدد الاسر المستفيدة من البرنامج حتى الآن بلغ 230 ألف أسرة.

وحولت اللجنة المكلفة بإدارة صندوق "همة وطن" مبلغ 27 مليون دينار لحساب أمانات صندوق المعونة الوطنية، اضافة إلى تبرع اللجنة المكلفة لإدارة حساب الخير بمبلغ 766 ألف دينار لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي أطلقته الحكومة يوم 16 نيسان الماضي، لدعم عمال المياومة المتضررين من حظر التجول الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا.

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