الرئيسية | محليات الرزاز يطمئن الأردنيين : لم نمس الحريّات العامة

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إنه والتزمنا بالتوجيه الملكي السامي باستخدام قانون الدّفاع في أضيق نطاق، لم تمس الحكومة الملكيّات الخاصّة أو الحريّات العامّة.

وأضاف الرزاز في مؤتمر صحافي: " أهم قرار تمّ اتخاذه خلال أزمة كورونا هو تفعيل قانون الدّفاع، للتعامل مع الآثار الصحيّة والاقتصاديّة لحماية المواطنين."

وقال الرزاز، إننا في الحكومة نتطلع لليوم الذي نصدر فيه آخر أمر دفاع بمواجهة كورونا، مؤكدا أن الحكومة لا تدعي الكمال في هذه الأوامر.

ولفت الرزاز خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه ستكون هناك آلية التفتيش موحدة على جميع المنشآت في المملكة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تشديد كامل ولن نسمح بالعودة إلى الوراء.

وقال الرزاز، إن الإجراءات ضد المخالفين ستكون قاسية.

وأكد الرزاز على أهمية تشغيل العمالة الأردنية، مشيرًا إلى أن ملف العمالة والبطالة تعد تحد كبير أمام الحكومة في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الجائحة لا يمكن أن لا تؤثر على أعداد العاطلين عن العمل، مشيرًا إلى أن الأهم أن يكون هذا التأثير قصير المدى.

وأكد أن الخطر الحقيقي يكمن في تسريح آلاف مؤلفة من العمالة الأردنية، داعيا كل شخص تم تسريحه التقدم بشكوى لوزارة العمل للتعامل مع هذه القضايا.

وفيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 6 وما أثير حوله من جدل، قال الرزاز، إنه جاء بعد تواصل مع جميع الأطراف، وتم التوازن في هذا القرار، معتبرًا أن هذه الإجراءات مؤقتة ولن تدوم.

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