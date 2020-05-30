 وطنا نيوز -بالاسماء .. القطاعات والنشاطات المستمر وقفها عن العمل
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بالاسماء .. القطاعات والنشاطات المستمر وقفها عن العمل
التاريخ : 04-06-2020 02:32:44 المشاهدات: 2023

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنه وخلال هذه المرحلة؛ مرحلة "المستوى معتدل الخطورة" سيستمر إيقاف مجموعة محدّدة من القطاعات والأنشطة وهي:

- المدارس ورياض الأطفال.

- الجامعات والكليات والمعاهد.

- مراكز التدريب والمراكز الثقافيّة.

- صالات الأفراح وبيوت العزاء.

- الأنشطة الشبابية (مثل المخيمات الكشفية وأي نشاط مخصص للشباب تتطلب طبيعته التجمع والتفاعل عن قرب).

- دور السينما.

-منشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات.

- الحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.


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