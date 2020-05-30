الرئيسية | محليات بالاسماء .. القطاعات والنشاطات المستمر وقفها عن العمل

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنه وخلال هذه المرحلة؛ مرحلة "المستوى معتدل الخطورة" سيستمر إيقاف مجموعة محدّدة من القطاعات والأنشطة وهي: - المدارس ورياض الأطفال. - الجامعات والكليات والمعاهد. - مراكز التدريب والمراكز الثقافيّة. - صالات الأفراح وبيوت العزاء. - الأنشطة الشبابية (مثل المخيمات الكشفية وأي نشاط مخصص للشباب تتطلب طبيعته التجمع والتفاعل عن قرب). - دور السينما. -منشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات. - الحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.

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