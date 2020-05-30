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بالاسماء .. القطاعات والنشاطات المستمر وقفها عن العمل
وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنه وخلال هذه المرحلة؛ مرحلة "المستوى معتدل الخطورة" سيستمر إيقاف مجموعة محدّدة من القطاعات والأنشطة وهي:
- المدارس ورياض الأطفال.
- الجامعات والكليات والمعاهد.
- مراكز التدريب والمراكز الثقافيّة.
- صالات الأفراح وبيوت العزاء.
- الأنشطة الشبابية (مثل المخيمات الكشفية وأي نشاط مخصص للشباب تتطلب طبيعته التجمع والتفاعل عن قرب).
- دور السينما.
-منشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات.
- الحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.
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