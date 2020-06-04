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عاجل - كما نشرت وطنا اليوم قبل أيام، الفصل الصيفي في الجامعات إلكترونيا
وطنا اليوم - كما اوردت وطنا اليوم بخبرها الصادر قبل يومين بتاريخ 2-6 بأن النية تتجه إلى إقامة الفصل الصيفي في الجامعات الكترونيا، فقد علمت وطنا اليوم ان القرار سيصدر رسميا خلال وقت قريب من قبل رئاسة الوزراء بأن الفصل الصيفي في الجامعات إلكترونياً، على أن تكون الامتحانات داخل الحرم الجامعي.
رابط الخبر الذي نشر على وطنا اليوم و إشارت فيه إلى أن الفصل الصيفي سيكون الكترونيا.
http://watananews.net/jonews/local-news/256075.html#.XtZb11AAGPk.whatsapp
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