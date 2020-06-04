 وطنا نيوز -عاجل - كما نشرت وطنا اليوم قبل أيام، الفصل الصيفي في الجامعات إلكترونيا
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عاجل - كما نشرت وطنا اليوم قبل أيام، الفصل الصيفي في الجامعات إلكترونيا
التاريخ : 04-06-2020 02:11:10 المشاهدات: 2993

وطنا اليوم - كما اوردت وطنا اليوم بخبرها الصادر قبل يومين بتاريخ 2-6 بأن النية تتجه إلى إقامة الفصل الصيفي في الجامعات الكترونيا، فقد علمت وطنا اليوم ان القرار سيصدر رسميا خلال وقت قريب من قبل رئاسة الوزراء بأن الفصل الصيفي في الجامعات إلكترونياً، على أن تكون الامتحانات داخل الحرم الجامعي.

رابط الخبر الذي نشر على وطنا اليوم و إشارت فيه إلى أن الفصل الصيفي سيكون الكترونيا. 

http://watananews.net/jonews/local-news/256075.html#.XtZb11AAGPk.whatsapp


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