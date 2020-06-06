الرئيسية | محليات العضايلة يعلن فتح الأنشطة والقطاعات .. المساجد والحضانات والمقاهي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة الخميس، السماح بالتنقل للمواطنين من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساء، وتخفيف أيام حظر التجول الشامل .

وقال وزير الاعلام امجد العضايلة: انه بدءا من السبت سيتم فتح المساجد والكنائس لأداء جميع الصلوات ، وصلاة الفجر سيسمح للمواطنين بالذهاب للمساجد سيرا على الاقدام.

وأوضح انه لن يتم فتح هذه القطاعات مثل صالات الأفراح وبيوت العزاء. - الأنشطة الشبابية (مثل المخيمات الكشفية وأي نشاط مخصص للشباب تتطلب طبيعته التجمع والتفاعل عن قرب). - دور السينما. -منشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات. - الحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.

وأشار الى انه سيتم فتح - المدارس ورياض الأطفال. - الجامعات والكليات والمعاهد. - مراكز التدريب والمراكز الثقافيّة، والسماح بالطيران الداخلي، وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة.

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