العضايلة يعلن فتح الأنشطة والقطاعات .. المساجد والحضانات والمقاهي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة الخميس، السماح بالتنقل للمواطنين من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساء، وتخفيف أيام حظر التجول الشامل .
وقال وزير الاعلام امجد العضايلة: انه بدءا من السبت سيتم فتح المساجد والكنائس لأداء جميع الصلوات ، وصلاة الفجر سيسمح للمواطنين بالذهاب للمساجد سيرا على الاقدام.
وأوضح انه لن يتم فتح هذه القطاعات مثل صالات الأفراح وبيوت العزاء. - الأنشطة الشبابية (مثل المخيمات الكشفية وأي نشاط مخصص للشباب تتطلب طبيعته التجمع والتفاعل عن قرب). - دور السينما. -منشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات. - الحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.
وأشار الى انه سيتم فتح - المدارس ورياض الأطفال. - الجامعات والكليات والمعاهد. - مراكز التدريب والمراكز الثقافيّة، والسماح بالطيران الداخلي، وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة.