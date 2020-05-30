الحكومة : نزف لكم الى أننا وصلنا إلى هذا المستوى

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الخميس، خلال اعلان خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، ان الحكومة ستعلن مرحلة جديدة مبشّرة تنعكس إيجاباً على فتح القطاعات وتسهيل الحركة.

واضاف الرزاز ان الأولوية لصحة المواطن بالتوازي مع فتح القطاعات، بالاضافة الى ان مصفوفة الاجراءات الجديدة ستحقق انفراجا عاما مع فتح القطاعات.

وقال الرزاز: "نزف لكم اليوم أننا وصلنا إلى المستوى "معتدل الخطورة" وهو المستوى ما قبل الأخير من المستويات".

ولفت الى ان الأردن حقق موقعا طبيا متميزا على المستويين الإقليمي والعالمي، بالاضافة الى ان الحكومة مصرة على الحد من خطر تسريح العاملين عشوائيا.

الرزاز: مرحلة جديدة مبشرة تنعكس ايجابا على القطاعات، وستحقق انفراجا في عدة قطاعات

الرزاز: الاجراءات تتزامن مع رفع العزل عن مناطق في المفرق وغيرها من محافظات المملكة

الرزاز: الاردن في مستوى معتدل الخطورة وهو مستوى ما قبل الاخير من المستويات

الرزاز: سننتقل إلى مستوى منخفض الخطورة خلال الاشهر القادمة، وعلينا توخي الحذر

الرزاز: موقعنا الصحي يسمح بفتح القطاعات

الرزاز: البدء مبكرا ساهم في النتائج التي وصلنا اليها اليوم

الرزاز: علينا الحفاظ على التشاركيّة التي تعزّزت بشكل كبير خلال الأزمة

الرزاز: آليّة العمل التي انتهجتها الحكومة أثبتت نجاحها، سواءً على المستوى الاقتصادي أو الميداني

الرزاز: لسنا بمعزل عن الانكماش الاقتصادي العالمي، الذي سببه تعطّل القطاعات الحيويّة كالسياحة والتجارة وغيرها

الرزاز: الدول التي بدأت متأخراً دفعت الثمن مرتين؛ اقتصاديّاً وصحيّاً، وهذا ما يؤكّد أننا في موقع محمود

الرزاز: ٤٩٨ ألف عامل أردني استفادوا من برامج الحماية التي أطلقها البنك المركزي، والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنيّة

الرزاز: الحكومة أصرّت على حماية العاملين في القطاع الخاصّ للحفاظ على وظائفهم.

الرزاز: الالتزام متطلّب رئيس في ظل فتح القطاعات، وفرق التفتيش ستواصل الرقابة على التزام المنشآت والأفراد بإجراءات الوقاية

الرزاز: تاتينا طلبات من دول عربية للقدوم والعلاج في الاردن وسنبدأ ذلك وفق خطة في الايام المقبل

الرزاز: مصرون على الحد من خطر تسريح العاملين عشوائيا

الرزاز: زيادة صادراتنا من المواد الطبية والزراعية منذ بداية الجائحة