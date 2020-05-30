الرزاز: السماح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة

وطنا اليوم-عمان:يعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، في هذه الأثناء، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وتقول الحكومة، ان الخطة تستند إلى مصفوفة اجراءات مرتبطة بمستوى الخطورة الصحي حيث من المنتظر أن ينتقل الأردن مع بدء تنفيذ الخطة إلى مستوى خطورة صحية جيد يسمح بفتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.

وتالياً أبرز ما جاء في المؤتمر:

الرزاز: أخبارنا اليوم مبشرة ومطمئنة نعلن فيها عن خطة فتح القطاعات

الرزاز: انفراج عام في الأردن والسماح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة

الرزاز: سنبشر الأردنيين بفتح القطاعات المختلفة بعد الاغلاق بسبب كورونا

الرزاز: وصلنا إلى هذه المرحلة بآلية العمل معا والتزامنا

الرزاز: أخبارنا اليوم مبشرة ومطمئنة نعلن فيها عن خطة فتح القطاعات