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الرزاز: السماح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة
وطنا اليوم-عمان:يعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، في هذه الأثناء، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وتالياً أبرز ما جاء في المؤتمر:
الرزاز: أخبارنا اليوم مبشرة ومطمئنة نعلن فيها عن خطة فتح القطاعات
الرزاز: انفراج عام في الأردن والسماح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة
الرزاز: سنبشر الأردنيين بفتح القطاعات المختلفة بعد الاغلاق بسبب كورونا
الرزاز: وصلنا إلى هذه المرحلة بآلية العمل معا والتزامنا
الرزاز: أخبارنا اليوم مبشرة ومطمئنة نعلن فيها عن خطة فتح القطاعات
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