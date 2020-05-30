الرئيسية | محليات إعادة نشر إعلانات اجتماعات الهيئات العامة في الصحف

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري تعديل اجراءات نشر اعلانات الشركات والمتعلقة باجتماعات الهيئات العامة بحيث يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين.

وبموجب الاجراءات يترتب على مجلس الإدارة/ هيئة المديرين دعوة المساهمين/الشركاء لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي و/أو غير العادي) وذلك من خلال الإعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع من خلال النشر بصحيفتين محليتين يوميتين ونشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك قبل مدة لا تقل عن أسبوع من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.

ووفقا للقرار يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتبارا من يوم السبت المقبل بحيث يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين وذلك للاجتماعات التي يتم الموافقة عليها بعد تاريخ ٦/٦ من الشهر الجاري.

وقال د. الحموري أن القرار يأتي ايمانا من الوزارة بالدور الكبير الذي تقوم به الصحف المحلية لخدمة الاقتصاد الأردني وباعتبارها وسيلة النشر الأمثل ولها تاريخ طويل ولعبت دورا مهما وما تزال في خدمة الوطن على مختلف الأصعدة.

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