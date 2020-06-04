الرئيسية | محليات الاوقاف توزع 100 الف كمامة و12 الف سجادة

وطنا اليوم-عمان:أنهت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، كل الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بإعادة فتح المساجد، وإقامة صلاة الجمعة يوم غد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنها عملت على تعقيم جميع المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة، لتكون جاهزة أمام المصلين، وذلك من خلال المديريات المختصة في مركز الوزارة ومديريات الأوقاف التابعة لها في محافظات وألوية المملكة.

وأضافت أنه تم تحديد مكان الصلاة داخل المسجد لكل مصل تحقيقا للتباعد الجسدي بين المصلين، لافتة إلى أن نصائح أهل العلم والاختصاص أكدت أن خير وسيلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد هو التباعد الجسدي، إضافة إلى أنه تم تحديد أسماء الخطباء والمساجد التي تم تكليفهم للخطبة فيها. وأوضحت الوزارة أنها وزعت 100 ألف كمامة مقدمة من وزارة الصحة، و12 ألف سجادة مفردة، على مديريات الأوقاف لغايات توزيعها على المصلين الذين لا يحضرون معهم كمامة أو سجادة.

ودعت الوزارة جميع المصلين إلى التقيد والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، وعن الجهات الرسمية المختصة عند الحضور للمساجد حفاظا على سلامتهم، وسلامة المساجد لتبقى خالية من الوباء ولضمان العودة للحياة الطبيعية وفتح المساجد من جديد.

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