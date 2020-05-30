الرئيسية | محليات إجلاء 46 أردنيا وفلسطينيا من كازاخستان

وطنا اليوم-عمان:وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، ليلة الأربعاء، طائرة تقل 46 أردنيًا وفلسطينياً، وذلك ضمن خطة إعادة الأردنيين، ومن تقطعت بهم السبل في الخارج، بحسب سفير الأردن لدى كازاخستان يوسف عبدالغني.

وقال السفير عبد الغني، لـ "المملكة"، إنه "غادر على متن الطائرة 35 أردنيا، و11 فلسطينيا، عبر الخطوط الجوية الملكية، (الناقل الوطني)، حيث سيخضعون جميعاً للحجر الصحي في فندق في عمّان".

وتابع: "جرى التنسيق للرحلة من قبل السفارة بالتعاون مع الوزارة وخلية الأزمة، حيث إنهم من العاملين في مشروع بمدينة أتيراو في كازاخستان".

ووافق الأردن على فتح مطار الملكة علياء الدولي لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين في العديد من الدول من المواطنين والطلبة.

وأشادت الحكومة الفلسطينية، بالجهود الأردنية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وبدأت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة المطار إجراءات استقبال الطلبة الأردنيين، ومن تقطعت بهم السبل في الخارج، حسب التعليمات الصادرة من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وذلك لضمان سلامة المسافرين القادمين وأهاليهم ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.

وتستقبل الفرق الطبية المختصة المسافرين فور وصولهم المطار لإجراء الفحوص الطبية والاحترازية لهم، وتعقيم وتطهير المسافرين وأمتعتهم الشخصية، ثم تبدأ عملية توزيعهم على الحافلات المخصصة لعملية نقلهم لفنادق الحجر الصحي التي أعدت مسبقاً لغايات توفير البيئة الصحية المناسبة حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

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