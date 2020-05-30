الرئيسية | محليات رفع مفاجئ لأسعار السجائر في الأردن

وطنا اليوم-عمان:شكى مواطنون من ارتفاع أسعار الدخان في السوق الأردني بقيمة 25 قرشاً

وقال مواطنون إن رفع السعر جاء غير مبرر، خاصة وأن انتاج مصانع التبع لم تتوقف بشكل كامل خلال فترة الحظر

وطالبوا الحكومة بالتراجع عن الرفع خاصة في ظل الأوضاع المعشية الصعبة التي يعيشها المواطن والخصومات الكبيرة التي فرضت عليهم مؤخراً.

الناطق باسم وزارة الصناعة و التجارة ينال برماوي قال: إن الوزارة لا تتدخل بتسعيرة الدخان اطلاقاً، منوها أن رقابتها فقط على السلع الأساسية.

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