الرئيسية | محليات رفع الحجر عن جميع المنازل في إربد باستثناء منزل بالكريمة

وطنا اليوم-عمان:قررت الجهات المعنية، الخميس، رفع الحجر عن جميع المنازل في مدينة إربد باستثناء منزل واحد ببلدة الكريمة في الاغوار الشمالية.

يأتي ذلك بعد خضوع هذه المنازل الى فترة حظر كلي جراء تسجيل بعض اصابات كورونا فيها.

من جهته، قال مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور قاسم المياس الخميس، إن رفع الحظر شمل منزلا في الحي الشرقي و3 منازل في بلدة الصريح، جاءت جميع العينات التي اخذت من المخالطين والفحوصات المخبرية التي أجريت لهم سلبية.

الدكتور المياس، أوضح أن المنازل التي أوصت لجنة الأوبئة برفع الحجر عنها خضعت للحجر أكثر من أسبوعين، موضحا ان المنزل الوحيد المتبقي تحت الحجر في الكريمة لم يمض على ظهور اخر اصابة سجلت على مستوى محافظة إربد فيه المدة المعمول بها وفق البرتوكول الصحي الأردني، رغم عدم ظهور نتائج ايجابية لأي عينة من العينات التي أخذت من المخالطين حتى صباح اليوم الخميس.

وتنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية أخلت قوات أمنية مشتركة من الشرطة والدرك المنازل التي تم رفع الحجر عنها.

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