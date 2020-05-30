الرئيسية | محليات كورونا في الأردن .. البطالة والفقر أخطر من الفيروس

وطنا اليوم-عمان:بدا خبراء اقتصاديون موقنين بارتفاع معدلات البطالة خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع الركود الذي يعيشه الاقتصاد المحلي الذي تزامن مع إجراءات مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشاره، وتوقعات بعودة أعداد من العمال المغتربين الى الأردن بعد أن تمّ تسريحهم لا سيما من دول الخليج.

وأجمع هؤلاء على أنه من أخطر الآثار السلبية لهذه الجائحة هو البطالة والفقر، خصوصا أنّ مواجهة هذا الوباء في المملكة كان من خلال اتخاذ سياسات حظر التجول واغلاق القطاعات، فيما اثر على الكثير من اقتصادات العالم والمنطقة وخصوصا دول الخليج بعد انخفاض أسعار النفط الى معدلات غير مسبوقة ما أدى إلى تسريح أعداد من العمال من بينهم أردنيون.

وأشاروا الى أنّ الحكومة ليس لديها البدائل الكثيرة لوقف البطالة التي هي أصلا كانت مرتفعة قبل الجائحة، وأشار البعض الى أنّه لا يمكن لومها أو اتهامها خصوصا أن التعامل مع هذه الجائحة جدي وليس هناك أي تجربة في هذا المجال حتى في العالم.

على أنّهم أكدوا على ضرورة أن تقوم بقرارات من شأنها أن تخفف من حدة هذه البطالة، ودعوا الى وضع خطة بديلة لانعاش الاقتصاد، واعادة هيكلة سوق العمل، إضافة الى زيادة السيولة لدى المواطنين لتحريك عجلة الاقتصاد، من خلال زيادة الدعم المقدم للعائلات الفقيرة، وصرف بدلات التعطل للعاملين.

نائب رئيس الوزراء الاسبق دكتور جواد العناني قال بان التوقعات بالتأكيد ستكون باتجاه زيادة أرقام البطالة والتي قد تصل الى 23 أو 24 % خلال الأشهر المقبلة، مشيرا الى أنّ أرقام البطالة التي تمّ إعلانها للربع الأول من العام الحالي لم تقس آثار وانعكاسات جائحة كورونا خصوصا أن هذا التأثير بدأ فعليا منتصف شهر آذار (مارس).

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