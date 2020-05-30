الرئيسية | محليات مصدر : التعرفة الجديدة لأثمان المياه مطلع تموز

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر مسؤول في وزارة المياه و الري إن تعرفة أثمان المياه الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء في نهاية آذار الماضي، سيبدأ تنفيذها في بداية تموز المقبل.

وبين المصدر في تصريح أمس أن «قرار مجلس الوزراء المتضمن توحيد تعرفة أثمان المياه لكل من سلطة المياه والشركات التابعة لها، على أن لا يتم رفع سعر المتر المكعب، لم يتم تطبيقه من بداية نيسان الماضي كما هو في القرار، حتى لا يتم التداخل بين التعرفتين».

ولفت إلى أن «فترة دورة المياه التي انتهت من أيام، و بدأت شباط الماضي، ارتفع فيها استهلاك المياه، في ظل أزمة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع فواتير المياه».

وتضمن قرار مجلس الوزراء بتوحيد تعرفة أثمان المياه والصرف الصحي، إلغاء المبلغ المقطوع (الثابت) على فاتورة المياه، وإلغاء التعرفة الريفية، وإعتماد تعرفة جديدة.

ووفق التعرفة الجديدة لن يتأثر المشتركون التابعون لشركات المياه، مياهنا واليرموك والعقبة، بالتعرفة التي تم إقرارها، بنسب عالية، وإنما سترتفع فواتير المياه على المشتركين في محافظات الجنوب والبلقاء وذلك بسبب إداراتهم من قبل سلطة المياه التي تم إلغاؤها قبل عدة أشهر، ومن المتوقع ان يتم ضم إدارات مياه هذه المحافظات لشركات مياه موجودة حاليا.

وبحسب القرار الجديد، لكل فئة اشتراك سيكون تعرفة جديدة، سواء للمياه أو للصرف الصحي في الدورة التي تصدر كل 3 أشهر، هي 36 قرشا لكل متر مكعب، للفئة من صفر- 18مكعبا للمياه، و 40 فلسا للصرف الصحي، وترتفع الى 45 قرشا لكل من يستهلك من 19 مترا-36 مترا من المياه، و 60 فلسا للصرف الصحي.

أما الفئة التي تستهلك من 37 مترا الى 54 مترا مكعبا فستكون 55 قرشا للمياه و 29 قرشا للصرف الصحي، وتقفز تعرفة المياه في الفئة ما بين 55 مترا-72 مترا الى دينار، و57 قرشا للصرف الصحي، وتتوالى الزيادة في الفئة ما بين 73 مترا-90 مترا الى دينار وعشرون قرشا للمياه، و 80 قرشا للصرف الصحي.

في حين ستبلغ تعرفة المياه للفئة ما بين 73 مترا-90 مترا دينار و 20 قرشا، و 80 قرشا للصرف الصحي، وترتفع الى دينار و 62 قرشا للفئة قبل الاخيرة البالغ استهلاكها للمياه ما بين 91 مترا- 136 مترا، و 93 قرشا للصرف الصحي.

وتقفز الفئة الاخيرة البالغ استهلاكها أكثر من 137 مترا مكعبا الى اقل من دينارين لتعرفة المياه، ودينار وعشرة قروش للصرف الصحي.

في حين كانت التعرفة السابقة للفئات من صفر- 18 متر مكعباً كان المبلغ الثابت لها في الفاتورة 4 دنانير و43 قرشا وهو ما تم الغاؤه، اما الاستهلاك ما بين 19 -36 متراً مكعبا فكان المبلغ الثابت 8 دنانير و 8 فلسات، وتتوقف الاستهلاكات ما بين 37 مترا 72 مترا عند 9 دنانير و 730 فلسا، وترتفع عند الفئات ما بين 73 -127 مترا فما فوق إلى 11 دينارا و730 فلسا.

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