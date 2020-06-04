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المالكين والمستأجرين بانتظار أمر دفاع ينظم العلاقة في تداعيات كورونا
وطنا اليوم-عمان:توقف دخل العامل «محمد عوض» في احد المطاعم مدة(70) يوما بسبب كورونا وترتب على ذلك عجز عن دفع اجرة منزله لمدة 3 اشهر عدا فواتير الكهرباء والماء.
تشير الاحصاءات ان زهاء (100) الف مستاجر في عمان غير القاطنين في المناطق العشوائية هم من فئة المستاجرين المتعثرين بحسب رئيس غرفة تجارة عمان توفيق الحاج توفيق.
وطالب الدكتور المحامي حازم النسور الحكومة انقاذ قطاع المستاجرين بصورة عاجلة من خلال اصدار قانون دفاع يقضي باعفاء المالكين من ضريبة المسقفات وتخفيض اجور المساكن والمحال الى نسبة 50% خلال الجائحة.
واشار الى ان الفقه القانوني استقر على أن الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة هو أن تكون عامة بحيث تشمل جميع أرجاء البلاد ومتعلقة بحدث طارئ وغير متوقع بحيث تجعل هذه الظروف أو الحوادث الاستثنائية من تنفيذ الالتزام مرهق للمدين لا مستحيلاً، وهذا برأي ما ينطبق على وباء كورونا من حيث أنه أمر طارئ لم يسبق للأردن أن واجه ظرفاً مثله من حيث تعطل الحياة اليومية والعامة للدولة لأيام والسماح لبعض القطاعات في أيام أخرى بالعمل من أجل استمرار وديمومة الحياة مما يجعلنا الأقرب إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة وليس القوة القاهرة. واوضح ان هذا سيكون مرده مستقبلاً للقضاء من خلال المحاكم المختصة والتي ستكون صاحبة الصلاحية والسلطة التقديرية بتطبيق معايير الظروف الطارئة الاستثنائية وتقدير معيار الإرهاق للمدين (المستأجر) وتخفيف الالتزام عليه إلى الحد العادل والمعقول اذا ما قدر للقضاء العادل بسط رقابته على النزاعات التي من الممكن عرضها عليه والتي اتوقع انها ستكون باعداد قضايا كبيرة ستزيد العبء في العمل على قضائنا العادل ان لم يصدر امر دفاع بهذا الشأن. وبين إننا بحاجة إلى إصدار أمر دفاع يساهم في عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إعفاء الشركات والقطاعات المتضررة من كورونا من بعض الالتزامات بحيث يراعي أمر الدفاع مبادئ العدالة وموازنه المصالح والمنافع المتبادلة وفقاً للحالتين التاليتين وهي: الحالة الأولى: القطاعات المستأجرة والتي لم تتأثر بفيروس كورونا بل إن أوامر الدفاع سمحت لها ومن أجل استمرارية ديمومة الحياة بالعمل مثل قطاع التموين كالبقالات والدكاكين والسوبر ماركت في الأحياء ومحلات بيع الخضار والفواكة والماء والصيدليات والمخابز وغيرها ممن استمرت في أعمالها اليومية بشكل اعتيادي فإن هذه القطاعات تكون ملزمة بدفع الأجور المترتبة عليها بموجب عقود الإجارة المبرمة معها على اعتبار أنها لم تتعرض لظرف طارئ واستمرت بالعمل اليومي المعتاد.
أما الحالة الثانية: فهي القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا وقانون الدفاع وأوامره مثل قطاع الملابس والحرف الصناعية والمهنية كالنجار والحداد والسباكة وغيرها والقطاعات المهنية الأخرى كالمحامين والمهندسين وغيرها وقطاع الشركات الصغرى والكبرى ممن تعطلت أعمالهم اليومية بموجب هذا الظرف الطارئ الذي تعيشه المملكة بناء على إجراء مسح لكافة القطاعات المتضررة لحصرها وشمولها بأمر الدفاع الذي سيصدر الأمر الذي يتطلب إصدار أمر دفاع يتضمن إعفاء القطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا من الالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقود الإجارة المبرمة من قبلهم عن الفترة من إعلان قانون الدفاع يوم 17/3/2020 ولمدة ثلاثة شهور قادمة.
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