|
الزراعة تنفي استيراد شحنة ليمون من الصين
وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة الزراعة أنه لم يتم إدخال أي كمية من الليمون المشكوك في منشأها، حيث أن إجراءات الوزارة الأساسية تتطلب معاينة كافة الارساليات المستوردة في المركز الحدودي الاول والتحقق من بطاقات البيان المثبته على العبوات وعلى الثمار بشكل لا يمكن التلاعب به ومطابقتها مع شهادات المنشأ وباقي الوثائق الرسمية الأصيلة المرفقة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|