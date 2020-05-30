الرئيسية | محليات الزراعة تنفي استيراد شحنة ليمون من الصين

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة الزراعة أنه لم يتم إدخال أي كمية من الليمون المشكوك في منشأها، حيث أن إجراءات الوزارة الأساسية تتطلب معاينة كافة الارساليات المستوردة في المركز الحدودي الاول والتحقق من بطاقات البيان المثبته على العبوات وعلى الثمار بشكل لا يمكن التلاعب به ومطابقتها مع شهادات المنشأ وباقي الوثائق الرسمية الأصيلة المرفقة.

وأوضحت الزراعة في بيان لها، انه بعد ذلك يتم استكمال الإجراءات بعد انتهاء فترات الحجر المطلوبه حسب بلد المنشأ وفحص عينات بمختبرات الوزارة للتأكد من مطابقتها للمواصفة ألقياسية الأردنية وخلوها من اي آفات نباتية تمنع إدخالها.

اما بخصوص الارساليات التي تم إعادة تصديرها من المركز الحدودي فقد كانت ذات منشأ جنوب أفريقي ومرفقه بشهادات صحية نباتية Phytosanitary غير مستوفية لشروط الاستيراد الموجودة على رخص الاستيراد المسبقة الصادرة عن الوزارة، وعليه يتم ارجاعها بسبب نقص الوثائق ، وفق بيان الزراعة .

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ان الاردن استورد شحنة بكمية 400 طن ليمون من الصين على انها قادمة من جنوب افريقيا، وهو ما اوضحته الزراعة اليوم الخميس.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر