أسماء / أمن الدولة تمهل 170 شخص لتسليم انفسهم

وطنا اليوم - امهلت محكمة أمن الدولة اكثر من 170 متهما عشرة ايام من تاريخ اليوم الخميس لتسليم انفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة لكل منهم.

وقل العميد القاضي العسكري رئيس محكمة أمن الدولة الدكتور علي محمد المبيضين "اذا لم تسلموا انفسكم خلال هذه المدة تعتبرون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالكم تحت ادارة الحكومة ما دمتم فارين وتحرموا من التصرف بها وتمنعوا من اقامة اية دعاوى ويعتبر كل تصرف تقومون به او التزام تتعهدون به بعد ذلك باطلاً".