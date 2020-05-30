وطنا اليوم - وزعت وزراة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية نص خطبة غدا الجمعة. والتي تعتبر الاولى بعد إغلاق المساجد لاكثر من 80 يوم بسبب وباء كورونا.

وقد جاءت الخطبة التي حصلت وطنا اليوم على نسخة منها تحت عنوان :"ان مع العسر يسرا" ، ودعت الخطبة الى التحلي بفقه الامل والتفاؤل بالمستقبل الذي أمرنا به ديننا الحنيف فان الله تعالى ما جعل عسرا الا وانزل معه الصبر، وربط على القلوب لتثبيتها وجعل مع العسر يسران .

وجاء في الخطبة ان الاردن سطر في هذه الجائحة قصة نجاح بقيادة هاشمية حكيمة ودولة قامت بواجبها ومواطن انموذج احس بالمسؤولية فقام بواجبه خير قيام

ووفق الخطبة، فقد اصبح الالتزام والانضباط هوية للشارع الاردني ، وهو ما شهدت به جميع دول العالم وذلك في رسالة واضحة، بان لدينا قوة كامنة وقوية بامكانها مواجهة اي عدو والانتصار في اية معركة بتوفيق الله وتمكينه .

واكدت الخطبة - المعدة مسبقاً - ان مسؤوليتنا اليوم هي المحافظة على بيوت الله تعالى طاهرة نقية تبقى ابوابها مفتوحة أمام المصلين .

وكان زير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عمم إلى مديري الأوقاف في جميع محافظات المملكة عن الإجراءات والتعليمات الواجب الالتزام بها عقب قرار فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة المقبلة.

وأكد وزير الأوقاف في تعميمه الصادر الأحد الماضي، ضرورة إجراء عملية تعقيم وتنظيف لجميع المساجد قبل فتحها، وتوفير وسائل التطهير في جميع المساجد وعلى مرأى من المصلين.

وشدد على التزام جميع المصلين والعاملين في المسجد بوضع الكمامات والقفازات قبل الدخول للمساجد، فضلا عن إقامة الصلاة في المساجد وساحاتها بالإضافة للساحات العامة، مع ضمان التباعد الجسدي بين المصلين.

وأشار في تعميمه إلى أنه يجب وضع علامات داخل المسجد تحدد مكان وقوف المصلين لضمان التباعد مع الحرص على ترك مسافات مناسبة بين المصلين وتباعد الصفوف وتطبيق ذلك في جميع الصلوات، بما فيها صلاة الجنازة

وحول مصليات النساء لفت الخلايلة إلى أهمية تجهيزها للصلاة وإعدادها لصلاة الرجال المصلين، وذلك تجنباً للزحام، فضلا عن إرجاء إعطاء الدروس والمواعظ حاليا، والاقتصار على الصلاة في المساجد للرجال فقط.

وشدد على إيقاف مختلف أشكال جمع التبرعات بصورة مباشر في المساجد للجان المصرح لها، بشكل مؤقت لحين الإعلان عن انتهاء الوباء، والاستعاضة عن ذلك بالتبرع من خلال الحسابات البنكية.

ودعا إلى ضرورة المحافظة على التباعد الجسدي بين المصلين والالتزام بعدم المصافحة والتقبيل، إلى جانب إلزام كل مصل أوعامل بالمسجد بإحضار سجادة صلاة خاصة فيه.

وأشار إلى أهمية فتح المسجد قبل الأذان بوقت كاف وإغلاقه بعد الانتهاء من الصلاة، وعدم تشغيل المكيفات والمراوح، وفتح النوافذ والأبواب من بداية فتح المسجد لغاية مغادرة المصلين وإغلاقه.