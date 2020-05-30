تبرعات اغنياء الاردن تعود للواجهة من جديد

وطنا اليوم - عادت للظهور وبصيغة مثيرة للجدل نغمة الهجوم على أصحاب رؤوس الأموال في الأردن والتشكيك بوطنيتهم إعلاميا بعد إعلان لجنة لجمع التبرعات خلال أزمة كورونا عن جمع 93 مليون دينار فقط في واحدة من “الصدمات” التي عبّرت عنها الحكومة.

ويزيد معدل ظهور آراء أو مقالات تنتقد بقسوة أصحاب الأموال الكبيرة أو “حيتان الاقتصاد” جرّاء عدم تقديمهم المال للمجهود الصحي والاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا خصوصا بعد تداول ونشر أسماء المتبرّعين من مؤسسات وأفراد ومعه تداول لقائمة غير علنية تضم أسماء نحو 1200 شخصية من أثرياء عمّان الذين كان يُفترض بهم التبرع.

ويصر تلفزيون المملكة المحلي في محاوارته على طرح أسئلة في برامجه الحوارية حول الأسباب التي دفعت الاغنياء لعدم التبرع والعائد البائس لصندوق همة وطن حيث شكّلت لجنة لجمع التبرعات ترأسها رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي وضمّت نخبة من الشخصيات الاقتصادية الكبيرة وممثلي البنوك وكبريات الشركات.

ولاحقا نشر القانوني والكاتب طلال الشرفات مقالاً قاسيًا يتحدّث فيه عن معيار الوطنية.

وقال الشرفات وهو مفوض سابق في هيئة مكافحة الفساد بأن ضريبة الواجب الوطني التي يفترض أن تقدم لصندوق همة وطن مبالغ مخجلة ومثيرة للحزن والإدانة معاً.

والتفسير الوحيد حسب الشرفات الذي نشر مقاله في صحيفة وطنا اليوم الإخبارية لهذا النكوص المثير للاشمئزاز هو عدم إدراك اغلب رجال المال والأعمال وليس جميعهم للمسافة الضرورية الفاصلة بين الوطنية والمواطنة، وعدم خضوع هؤلاء لسبل التربية الوطنية الملائمة التي تظهر بوضوح تقزيم المال أمام ضريبة الدم التي كانت وما زالت السياج الأمين الذي حمى استثماراتهم ومصالحهم.

ووصف الشرفات المتبرعين بمبالغ بسيطة او غير المتبرعين بقوله: حتى إذا حل بالوطن أمر جلل اكتفوا بتقديم الفتات ظنًا منهم أنهم قد أفاضوا على الوطن عطاءً وكرماً ولكنهم يستعجلون.

وأثار الجدل حول عوائد التبرعات لصندوق همة وطن جدلا واسعا في الأردن خصوصا في صفوف قطاعات المال والأعمال حيث تبرعات برقم بائس وحيث عبر الكباريتي علنا وعدة مرات عن استغرابه لأن عديدون لم يتبرّعوا بعد.

وكانت شخصيات أخرى قد نصحت علنا بالتبرّع من بينها الوزير السابق جمال الصرايرة والوزير السابق محمد الذنيبات ورجل الأعمال الملياردير صبيح المصري.

وطولب أيضا أثرياء الأردن من المغتربين بالتبرع.

لكن الأمر أثار جدلا في منابر المغتربين التواصلية ايضا وظهرت آراء لرموز القطاع الخاص تتحدّث عن التبرع بالخسائر الفادحة جراء سياسات الإغلاق في مرحلة فيروس كورونا أو عن ضرورة وضع آلية شفافة أوضح لكيفية إنفاق الأموال التي سيتم التبرع بها خصوصا وأن طريقة الإنفاق الحكومي لا تحظى بالتوافق.

وكان رجل الأعمال طلال أبو غزالة قد اقترح علنا “عملية منهجية برامجية وقانونية ومؤسسية” لجمع التبرعات تطبيقا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية