تفاصيل فتح 3500 مسجد لصلاة الجمعة بعد إغلاق دام نحو 80 يوما

وطنا اليوم - قالت الحكومة، اليوم الأربعاء، إنها ستمنح المواطنين ثلاث ساعات سماح، بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثانية ظهرا، خلال حظر التجول الشامل، يوم الجمعة المقبل، من أجل أداء صلاة الجمعة في المساجد، بعد انقطاع دام نحو 80 يوما.

وقررت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فتح نحو 3500 مسجد لأداء صلاة الجمعة فقط، في حين أكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية وإجراءات السلامة العامة، ووضع خطط أمنية لمنع التزاحم بين المصلين، والحفاظ على مسافة الأمان المطلوبة، فضلًا عن وضع دوريات شرطة راجلة، وخصوصًا أمام المساجد الكبيرة، لتنظيم دخول المصلين وخروجهم.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الخميس الماضي، إن الحكومة تدرس تعديل إجراءات حظر التجوّل الشامل يوم الجمعة، وفقاً لتوصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة.