الرئيسية | محليات فيديو/ العميل عوني حدادين يكشف زيف ادعاءاته بنفسه

وطنا اليوم - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر فيه عوني حدادين يضع العلم الاسرائيلي على راسه بشكل آثار موجة من الانتقادات له على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أكد فيها المعلقين على المقطع بأن اقل مايوصف به حدادين هو العماله للاسرائيلين وهو ما يؤكد زيف ادعاءاته واصفا نفسه بالمعارض في الخارج، حيث يأتي نشر هذا المقطع على موقعه بهذا الوقت الحساس التي تعلن فيه إسرائيل نيتها ضم غور الاردن تأكيد لعمالة حداد ومن يسير في فلكه.

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