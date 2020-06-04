الرئيسية | محليات تصاريح مرور للإعلاميين والصحفيين خلال الحظر الشامل الجمعة

وطنا اليوم-عمان:دعت هيئة الإعلام، اليوم الأربعاء، ممثلي وسائل الإعلام، الراغبين بالحصول على استثناء من قرار حظر التجول الشامل، الذي سيطبّق يوم بعد غد الجمعة، إلى تقديم طلب جديد لهذه الغاية، موضحة أنّ الاستثناءات، التي مُنحَت لهم الأسبوع الماضي كانت لمرة واحدة وانتهى العمل بها.

وأشار مدير عام الهيئة الدكتور ذيب القرالة في بيان اليوم الاربعاء، إلى أنّه وبهدف التسهيل على قطاع الإعلام، سيتم منح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام، يوم الجمعة المقبل، الذي سيشهد حظراً شاملاً لسير المركبات، مع السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة، سيراً على الأقدام.

ودعا القرالة ممثلي وسائل الإعلام، إلى التقدّم بطلب استثناء من قرار الحظر الشامل، عبر تعبئة جميع الخانات في ملف "الاكسل" المرفق في الرابط التالي https://bit.ly/pe2905، والتي من ضمنها، الاسم الرباعي والرقم الوطني لطالب الاستثناء، وتسمية الملف باسم وسيلة الإعلام المعنية، وإرساله عبر البريد الالكتروني التالي: dina.daoud@pm.gov.jo، علماً بأنّه لن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط المشار إليها.

وأوضح أنه سيصل إلى مقدّم الطلب، ردّ يفيد بتأكيد استلام الطلب، وفي حال لم يصل الرّد خلال 60 دقيقة من وقت الإرسال، يرجى التحقق من إجراءات الإرسال والعنوان المرسَل إليه.

ولفت القرالة إلى أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تمنَح لغايات التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية ولا يسمح باستخدامها لغايات شخصية، مؤكداً أنّ استخدام هذا التصريح المؤقت لغير الغايات التي منح من أجلها، سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وسحب التصريح منه.

وبين أنّه لن يجري اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق الواتساب، أو التي تصل بشكل فرديّ دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، مشيراً إلى أنه لن ينظَر في أي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المعلن بعد الساعة 12 من ظهر يوم غد الخميس.

وأوضح القرالة أنّه سيجري التواصل مع المؤسسة صاحبة الطلب عند صدور الاستثناءات، عبر الهاتف أو البريد الالكتروني الذي جرى إرسال طلب الاستثناء منه، لإعلامها بصدور موافقة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على الطلب، والأرقام التسلسلية الفردية الخاصة بها، وذلك خلال مساء يوم غد الخميس، ولن يكون هناك تصاريح إلكترونية أو ورقية تستوجب التسليم.

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