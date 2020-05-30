الحكومة تحدد آلية الحظر يوم الجمعة.. وتعلن تسجيل اصابتين بالكورونا في الأردن

وطنا اليوم _ أعلنت الحكومة تسجيل حالتي اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن ليوم الأربعاء.

جاء ذلك في الايجاز الصحفي اليومي، والذي جرى نشره نصّا عبر منصّات رئاسة الوزراء المختلفة.

وتاليا نصّ الايجاز متضمنا كافة التفاصيل:

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)

الأربعاء 3 حزيران 2020، آخر تحديث: 18:40

الإصابات والشفاء والفحوصات:

▪︎سُجِّلت في المملكة اليوم حالتا إصابة بفيروس كورونا المستجدّ على النحو الآتي:

▪︎حالة لأردني قادم من خارج المملكة (روسيا).

▪︎حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

-وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (757) إصابة.

▪︎تمّ تسجيل (12) حالة شفاء لهذا اليوم: (6) في مستشفى الأمير حمزة، و(2) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(4) في مستشفى الملكة علياء.

▪︎تمّ إجراء (5495) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (204374) فحصاً.

إجراءات أخرى:

▪︎سيشهد يوم الجمعة المقبل، الموافق للخامس من حزيران 2020م، حظر تجوّل شامل، مع السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام ما بين السّاعة 11:00 – 14:00 ظهراً