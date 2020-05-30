الرئيسية | محليات الأردن يتسلم معدات طبية من الصحة العالمية

وطنا اليوم-عمان:تسلمت وزارة الصحة اليوم الاربعاء، معدات ولوازم طبية قدمتها منظمة الصحة العالمية لدعم جهود الوزارة في التعامل مع فيروس كورونا واحتوائه ومنع انتشاره.

وقال مدير مديرية التزويد والمشتريات في الوزارة الدكتور ماهر الزيود لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إن المعدات شملت نصف مليون كمامة و10 آلاف افرهول طبي و10 آلاف غطاء وجه، بالإضافة إلى 200 جهاز حديث لفحص الحرارة عن بعد، ونظارات واقية وبدلات مخصصة للعمليات الجراحية.

واشار إلى ان المساعدات ستعزز جاهزية الكوادر الطبية في التعامل مع فيروس كورونا ضمن الإجراءات والبروتوكولات التي تتخذها الوزارة وفقا للوائح الصحية العالمية الحديثة.

واعرب عن تقدير الوزارة لمبادرة منظمة الصحة الدولية، مشيرا إلى التعاون بين الجانبين في التعامل مع هذه الجائحة لتعزيز قدرة النظام الصحي لمواجهة تداعياتها.

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