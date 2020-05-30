توضيح حول الفندق الذي أصيب 3 من كوادره بكورونا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر حكومي اليوم الأربعاء، أن "الفندق الذي أصيب 3 من كوادره بفيروس كورونا المستجد يقع في العاصمة عمّان"، فيما "لن يتم إغلاق الفندق بشكل كامل"
وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تتبع جميع الحالات المخالطة للحالات المصابة من الكوادر العاملة في أحد الفنادق المخصّصة للحجر الصحي، والتي من الممكن أن تكون داخل الفندق أو خارجه
وأضاف عبيدات في تصريح صحفي أنه "حسب البروتوكول الخاص بالتعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، تم نقل الكوادر المصابة العاملة في أحد الفنادق إلى أماكن العزل لعلاجهم في المستشفيات المختصة بذلك، حيث يتم إجراء فحص مخبري لهم بعد أسبوع وفحص آخر بعد 14 يوماً".
وبحسبه فإنه "بعد تحديد جميع المخالطين يتم حجرهم 14 يوماً"، مشيرا إلى أنه "يتم إجراء فحوصات إضافية على المصابين ومخالطيهم إذا ظهرت أية أعراض للفيروس".
وأعلن عن إصابة العاملين في الفندق يوم الثلاثاء.