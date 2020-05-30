الرئيسية | محليات محكمة أمن الدولة تستأنف النظر في قضية الدخان

وطنا اليوم-عمان:استأنفت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء النظر في قضية الدخان.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى خمسة شهود إثبات نيابة عامة في القضية.

وتشكلت هيئة المحكمة برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين وبعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس.

ووفق ما علم فقد شارفت المحكمة بعد جلسة اليوم على انهاء الاستماع لبينات النيابة تمهيداً لقيام موكلي الدفاع لتقديم بيناتهم الدفاعية.

وبعد الجلسة قرر رئيس محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

وعقدت الجلسة بحضور المتهمين جميعاً، موقوفين ومكفولين، ومن ابرزهم المتهم الرئيس عوني مطيع.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي.

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