الرئيسية | محليات المعونة: الحكومة تقرر التوسع بدعم عمال المياومة

وطنا اليوم-عمان:أعلن صندوق المعونة الوطنية ان الحكومة قررت رفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج دعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم "تكافل 2"، إلى ربع مليون أسرة.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاربعاء، إن الصندوق أرسل رسائل نصية لقرابة 30 ألف أسرة جديدة لإعلامهم باستفادتهم من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة "تكافل 2" ومطالبتهم بفتح محافظ إلكترونية لاستقبال الدعم النقدي.

وبين أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم بلغ أكثر من 230 ألف أسرة، داعيا الأسر للاسراع بفتح المحافظ الإلكترونية لإيداع الدعم النقدي يوم الاحد المقبل.

وأشار إلى ان الصندوق استقبل 9 آلاف تظلم، وبعد دراستها تبين أن أسس وشروط الاستهداف من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم "تكافل 2" تنطبق على 6 آلاف أسرة.

وحولت اللجنة المكلفة بإدارة صندوق "همة وطن" مبلغ 27 مليون دينار لحساب أمانات صندوق المعونة الوطنية، اضافة إلى تبرع اللجنة المكلفة لإدارة حساب الخير بمبلغ 766 ألف دينار لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي أطلقته الحكومة يوم 16 نيسان الماضي، لدعم عمال المياومة "العاملين بأجر يومي" والمتضررين من حظر التجول الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا.

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