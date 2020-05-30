الرئيسية | محليات الحكومة تقرر خفض ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم السياحية

وطنا اليوم-عمان:أفاد مصدر رسمي، الأربعاء أن الحكومة قررت خفض ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم السياحية من 16 % الى 8 % كما تم الموافقة على تقسيط ضريبة الدخل لسنة 2019 للفنادق والمطاعم السياحية بدون فوائد. كما قررت الحكومة على منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية سواء كانت مستغلة أو مؤجرة للغير بنسبة 10% في حالة الدفع النقدي و15% في حالة الدفع الإلكتروني حتى نهاية العام.

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