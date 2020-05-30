الرئيسية | محليات تتبع مخالطي كوادر الفندق المصابة في عمّان

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، الأربعاء، إنه سيتم تتبع جميع الحالات المخالطة للحالات المصابة من الكوادر العاملة في أحد الفنادق المخصّصة للحجر الصحي، والتي من الممكن أن تكون داخل الفندق أو خارجه.

وأضاف أنه "حسب البروتوكول الخاص بالتعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، تم نقل الكوادر المصابة العاملة في أحد الفنادق إلى أماكن العزل لعلاجهم في المستشفيات المختصة بذلك، حيث يتم إجراء فحص مخبري لهم بعد أسبوع وفحص آخر بعد 14 يوماً".

"بعد تحديد جميع المخالطين يتم حجرهم 14 يوماً"، وفق عبيدات، الذي بيّن أنه "يتم إجراء فحوصات إضافية على المصابين ومخالطيهم إذا ظهرت أية أعراض للفيروس".

وأكّد مصدر حكومي أن "الفندق الذي أصيب 3 من كوادره يقع في عمّان"، مشيراً إلى أنه "لن يتم إغلاق الفندق بشكل كامل".

وتابع: "تم عزل المصابين وحجر مخالطيهم وتعقيم جميع مرافق الفندق وفق البروتوكول المتبع".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، عن تسجيل 3 حالات إصابة لموظفين في أحد الفنادق المخصّصة للحجر الصحي.

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