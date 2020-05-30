الرئيسية | محليات اتصالات من الضريبة تهدد صغار المكلفين بالحجز على أموالهم

وطنا اليوم-عمان:هددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صغار المكلفين بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال عدم سداد ضرببة الدخل المترتبة عليهم والغرامات المترتبة عليهم.

وقال مواطنون إنهم تلقوا اتصالات من مكاتب الضريبة يبلغونهم فيها بضرورة دفع المبالغ التي لا تعدى ٧٠٠ دينار، شاملة الغرامات وإلا سيتم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وأكدوا التزامهم بالضريبة، لكنهم استاءوا من الأسلوب الذي يتحدث به موظفو الضريبة، بعد أسابيع من الكلام المعسول لطاقم الحكومة، في التخفيف عن المواطنين في ظل جائحة كورونا.

وبين هؤلاء أن الموظفين لم يعرضوا عليهم التسوية حيث بدأوا بالتهديد بالحجز على ممتلكاتهم والتعامل معهم كمتهربين ضريبيا.

وأشاروا إلى أن الأولى بدائرة ضريبة الدخل الالتفات إلى المتهربين الحيتان من أصحاب الملايين، ثم متابعة صغار المكلفين.

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