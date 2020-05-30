نجاحات تثبتها الأرقام لجهاز البحث الجنائي الذي يعمل بهدوء وبعيدا عن الاضواء

وطنا اليوم - اظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية ونشره معهد تضامن النساء الأردني يوم امس بأن مستويات الجريمة للربع الأول من عام 2020 قد تكاد تكون معدومة مقارنة بالسنوات الماضية ومقارنة مع النصف الاول من عام 2019، حيث يمكن ان يكون ذلك مرده عدة اسباب اوردتها العديد من البيانات والاحصائيات وركزت فيها على الاجراءات التي رافقت ازمة كورونا كسبب رئيسي وحالات حظر التجول المتكررة التي تم فرضت خلال الازمة.

الا ان هناك سبب رئيسي لايغيب عن المتتبع لهذه الأرقام، ويتمثل بالتواجد الأمني الكثيف لعناصر الأمن العام وبالاخص دوريات البحث الجنائي التي تنتشر باسلوب تكتيكي حديث يلمسه الشارع، بالاضافة الى كفاءة تعاطي ضباط وأفراد جهاز البحث الجنائي بكافة تفرعاتها مع المعلومات والحالات التي ترد إليهم والتي يلاحظ الشارع مؤخرا انها باتت تركز على معالجة الحدث قبل وقوعه من خلال إجراءات رد الفعل السريع لطواقم ودوريات البحث الجنائي في مختلف المحافظات وتوجيهات القيادات القائمة على ادارة الجهاز وتكيكات العمل الأمني والجنائي الحديث وبما ينسجم مع تطلعات جلالة الملك والتي ركز في اكثر من توجيه على ضرورة تطبيق القانون ولكن دون المساس بحرية وحقوق ألمواطنيين.

وبمقارنة أرقام الاحصائيات التي نشرت امس لعام 2019، يتضح بان جرائم القتل ارتفعت خلال عام 2019، الا انها تميزت بانخفاض ملحوظ خلال النصف الاخير من نفس العام و الربع الأول من من عام 2020 كما إرتفعت جرائم الشروع بالقتل، فقد أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية إرتفاع جرائم القتل بنسبة 32.5% وإرتفاع جرائم الشروع بالقتل بنسبة 3.2%، حيث أرتكبت 294 جريمة شروع بالقتل مقارنة مع 285 جريمة عام 2018.

فيما أرتكبت 89 جريمة قتل خلال عام 2018، و 127 جريمة عام 2017، و 133 جريمة عام 2016، و 159 جريمة عام 2015، و 176 جريمة عام 2014، و 144 جريمة عام 2013، و 153 جريمة عام 2012، و 133 جريمة عام 2011، و 109 جرائم عام 2010، و 91 جريمة عام 2009، و 100 جريمة عام 2008.

ومقارنة أرقام الأعوام السابقة مع النصف الثاني من عام 2019 والربع الأول من عام 2020 نجد انه وقعت جريمة واحدة فقط خلال شهر نيسان 2020، فيما شهر آذار وقعت 4 جرائم قتل راح ضحيتها إمرأة وزوجها الى جانب ثلاث فتيات أخريات، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة (16 عاماً) داخل منزل ذويها في محافظة جرش.

وبناء على ماسبق من أرقام رسمية، فإن المقارنة الاحصائية تشير إلى نشاط ملحوظ تقوم به كوادر البحث الجنائية التي يلمس الشارع انها تبذل جهدا مضاعف أدى إلى انخفاض ملموس وتغير واضح في الحالة الجنائية العامة في المملكة، جهود مميزة تبذل على المسارين الأمني والاجتماعي ومواكبت الشارع خلال جائحة كورونا.