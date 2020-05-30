وطنا نيوز -"إي فواتيركم" ترفع أسعار بطاقات الشحن الخلوية

الرئيسية | محليات "إي فواتيركم" ترفع أسعار بطاقات الشحن الخلوية

وطنا اليوم-عمان:قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إنها قد تلقت العديد من شكاوى المواطنين مؤخراً حول قيام شركات الاتصالات برفع أسعار بطاقات الشحن، وقد قامت الهيئة بالتحقق من هذه الشكاوى وتبين للهيئة أن رفع الأسعار اقتصر على شراء بطاقات الشحن من خلال منصة أي فواتيركم.

وأوضحت الهيئة في بيان، إن شركات الاتصالات قد قامت بمنح خصم تشجيعي خلال فترة الجائحة ما بين فترة الرابع والعشرون من آذار ولغاية مطلع شهر أيار ولفئات معينة من البطاقات 1،2،3 دينار، وقد تم إعادة السعر إلى ما هو عليه قبل الجائحة، علماً بأنه قد تم اضافة هامش ربح ثابت من قبل منصة أي فواتيركم على جميع فئات البطاقات الخلوية، أما فيما بتعلق بوجود إرتفاع على أسعار البطاقات المدفوعه مسبقا ًمن بعض الفئات والتي تخص بطاقات النت وبطاقات (Mix) فقد تبين للهيئة أن هذه البطاقات لا تزال تباع بنفس السعر لدى معارض الشركات وبدون أي تغيير يذكر.

وتنوه الهيئة بهذا الخصوص إلى أن بطاقات الشحن هي وسيلة دفع تصل للمستفيد النهائي من خلال عدة قنوات للتوزيع، حيث تقوم هذه القنوات بإضافة هوامش ربحية على الأسعار الأصلية سواء كانت هذه القنوات إلكترونية أو من خلال البيع المباشر للمستفيدين عبر مكاتب توزيع المختلفة ، كما تؤكد الهيئة أن خيارات شراء بطاقات الشحن متعدده ومتنوعة وبأسعار متفاوته وبإمكان المواطن اختيار الطريقة التي تناسبة سواء من خلال الشراء من معارض الشركات مباشرة أو من خلال الوكلاء ونقاط البيع أو من خلال نظام أي فواتيركم.

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