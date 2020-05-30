زراعة جرش: لا تقتلوا الحنيش لأنه مفيد للإنسان

وطنا اليوم-عمان:قالت مديرية زراعة جرش إن الحنش الأسود في الشرق الأوسط يعد ملك الثعابين وهو صديق للبيئة ومفيد جدا للإنسان موصية بعدم قتله.
وأضافت اليوم الأربعاء عبر منشور لها على حسابها في موقع "الفيس بوك" إن بعض صفات الحنيش بأنه غير سام ولا توجد لديه أنياب بالإضافة لامتلاكه صفتي الخجل والجبن فهو عادة ما يفر هاربا عند الاقتراب منه.
وأكدت المديرية أهمية سلوكيات الحنش الأسود كافتراس أنواع أخرى من الثعابين السامة والخطرة مرجعة ذلك لامتلاكه مناعة ضد سمومها مشبهة إياه بكلب الحراسة كما أنه يتغذى على القوارض الضارة.
وأكدت على أنه واحد من المخلوقات المحلية المظلومة جدا على حد تعبيرها لأنه عادة ما يتعرض للقتل بسبب جهل الناس به الذين يستمدون أسباب فعلتهم من قصص وحكايا خرافية قديمة لا تمت للواقع بصلة.