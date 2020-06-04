الرئيسية | محليات الحكومة: قرار صاحب العمل بعدم تجديد العقود باطل

وطنا اليوم-عمان:صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بانه يتوجب على اصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا اردنيين بعقود عمل محددة المدة تجديدها تلقائيا ولمدد مماثلة حتى انتهاء العمل بقانون الدفاع وذلك للعقود التي انتهت اعتبارا من تاريخ 30/4/2020 او تلك التي ستنتهي بعد هذا التاريخ شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل الاردني ثلاث مرات فاكثر قبل تاريخ 30/4/2020

وبخلاف ذلك فان اي قرار من صاحب العمل ما بين فترة 30/ 4 /2020 وتاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع يتضمن انهاء خدمات أي عامل أردني بعقد محدد المدة يعتبر مخالفا للقانون ويلزم صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله وتجديد عقده لمدد مماثلة لحين انهاء العمل بقانون الدفاع الا اذا تم الاتفاق على مدة اطول.

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