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الحكومة: قرار صاحب العمل بعدم تجديد العقود باطل
وطنا اليوم-عمان:صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بانه يتوجب على اصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا اردنيين بعقود عمل محددة المدة تجديدها تلقائيا ولمدد مماثلة حتى انتهاء العمل بقانون الدفاع وذلك للعقود التي انتهت اعتبارا من تاريخ 30/4/2020 او تلك التي ستنتهي بعد هذا التاريخ شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل الاردني ثلاث مرات فاكثر قبل تاريخ 30/4/2020
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