 وطنا نيوز -الرزاز: ‫نحن على أبواب التخفيف الموسع في إجراءات الحظر‬
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الرزاز: ‫نحن على أبواب التخفيف الموسع في إجراءات الحظر‬
التاريخ : 02-06-2020 09:23:31 المشاهدات: 1080

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء عمر الرزاز: "تميّزنا كأردنيين بالصبر والالتزام بالمسؤولية في مواجهة كورونا وهذا هو مفتاح إعادة تشغيل غالبية القطاعات والتخفيف الموسّع من إجراءات الحظر‬ ..‫نحن على أبواب هذه المرحلة المهمة من الانفراج وسنتعامل معها بإجراءات ومعايير منهجية نعلنها قريباً.‬.. ‫معاً سنتجاوز الصعاب وكلُّ مر سيمرّ".


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