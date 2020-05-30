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الرزاز: نحن على أبواب التخفيف الموسع في إجراءات الحظر
وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء عمر الرزاز: "تميّزنا كأردنيين بالصبر والالتزام بالمسؤولية في مواجهة كورونا وهذا هو مفتاح إعادة تشغيل غالبية القطاعات والتخفيف الموسّع من إجراءات الحظر ..نحن على أبواب هذه المرحلة المهمة من الانفراج وسنتعامل معها بإجراءات ومعايير منهجية نعلنها قريباً... معاً سنتجاوز الصعاب وكلُّ مر سيمرّ".
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