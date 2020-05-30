الرئيسية | محليات الحكومة تحذر : قد نعود للإجراءات المشدّدة

وطنا اليوم-عمان:حذرت الحكومة من فرض إجراءات مشدّدة مجدّداً في حال تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وبينت في الموجز الإعلامي اليومي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن ليوم الثلاثاء : تجدّد الحكومة التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحّة، والجهات المختصّة في ظلّ التوسّع بفتح القطاعات والتوجّه للسماح لمعظمها بالعمل؛ الأمر الذي يتطلّب التزام الجميع بإجراءات الوقاية.

واضافات رئاسة الوزراء : انّ عدم الالتزام قد يؤدّي إلى تسجيل إصابات جديدة يصعب السيطرة عليها - لا قدّر الله - وعندها قد تلجأ إلى فرض إجراءات مشدّدة مجدّداً.

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