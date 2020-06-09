الرئيسية | محليات 9 اصابات جديدة بكورونا في الاردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت رئاسة الوزراء ، الثلاثاء ، عن تسجيل 9 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

وبينت في الموجز الإعلامي اليومي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن ان الإصابات توزعت على النحو التالي :

- حالتان من موظفي أحد الفنادق المخصّصة للحجر.

- (3) حالات لأردنيين قادميـن من الخارج: (روسيا، والولايات المتّحدة الأمريكيّة، وقطر).

- (4) حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، و(3) من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وبينت انه ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (755) حالة.

كما سجلت اليوم (14) حالة شفاء لهذا اليوم: (12) في مستشفى الأمير حمزة، و(2) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

فيما تمّ إجراء (5819) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (198879) فحصاً.

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