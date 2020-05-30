نقابة المعلمين الاردنيين / فرع الكرك تصدر بيانا

وطنا اليوم - الكرك : ميمون المجالي، أصدرت نقابة المعلمين فرع الكرك بيان وصل وطنا اليوم نسخة منه حيث جاء في البيان مايلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أحرار وحرائر المعلمين الأردنيين في ربوع الوطن الكبير بأبنائه المكلوم بحكومات تسعى لإفقار الوطن والمواطن من خلال الاستقواء على قوت الفقراء والكادحين

إننا في نقابة المعلمين الأردنيين – فرع الكرك نتابع وبأسف شديد الأساليب الحكومية الوضعية في بث التفرقة والخلاف بين جموع المعلمين وذلك للوصول إلى أهداف تُماثل الأساليب, من خلال استخدام فئة قليلة من الزملاء في الهيئة المركزية استغلالا لحاجاتهم في الترقية أو الجانب المادي أو معارضتهم لمجلس النقابة لرفع دعوة ضد مجلس النقابة بسبب وقوفه المشرف نصرة للوطن في الجائحة التي ألمت به وبالعالم أجمع وردا على تبرعه السخي بنصف سيولته المالية بقيمة "نصف مليون دينار", في الوقت الذي أحجمت الكثير من المؤسسات بل كبرى المؤسسات عن مساندة الوطن وذلك كله لثنيه عن المطالبة بعودة صرف العلاوة المستحقة للمعلمين التي يعرف الجميع انها مستهدفة.

ومن هنا فإننا نحن ممثلو معلمي الكرك في الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الأردنيين فرع الكرك نؤكد وقوفنا خلف نقابتنا ومجلسها الموقر في كافة قراراته ونبرأ لله أولا ثم لأحرار وحرائر المعلمين من هذا الصنيع ونؤكد أنه لا يمثل أي معلم حر في كرك التاريخ والمجد كما نؤكد على رفضنا لأي دعوى قضائية ضد مجلس النقابة والتي من شأنها اضعاف مجلس النقابة في استرجاع علاوة المعلمين المسلوبة, ونعلن أنه في حال تم اتخاذ أي قرار بحق مجلس النقابة ستكون الحكومة قد أعلنت عن إضراب عام لدينا في محافظة الكرك.

تحية عز وفخار لجميع أحرار المعلمين في ربوع الوطن.

نقابة المعلمين الأردنيين – فرع الكرك

الثلاثاء 10 شوال 1441

الموافق 2 حزيران 2020