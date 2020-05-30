الرئيسية | محليات إنهاء خدمات العشرات من موظفي المركز الإسلامي بالأردن

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر أن إدارة جمعية المركز الإسلامي أبلغت نحو 80 موظفا بإنهاء خدماتهم اعتبارا من الشهر المقبل.

وبحسب المصادر فإن المفصولين يعملون في وظائف خدمية كسائقين ومراسلين حولت عقودهم منذ سنتين إلى عقود عمل مؤقتة مدتها 6 شهور.

وتقول إحدى المفصولات فضلت عدم ذكر اسمها: “تفاجأت بعد العيد بكتاب فصلي الذي يطالبني بإبراء ذمتي المالية وتسليم العهدة”.

وأضافت أن “إنهاء عقدي بهذه الطريقة خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا شكل لي ولزملائي المفصولين صدمة، لأنه يستحيل إيجاد فرص عمل في هكذا أوضاع اقتصادية”، منوهة إلى أنه بقي لبلوغها سن التقاعد نحو 3 سنوات فقط.

يذكر أن رئيس جمعية المركز الإسلامي جميل الدهيسات، أعلن في شهر آذار الماضي عن تبرع الجمعية بقيمة 200 ألف دينار ضمن الحملة الوطنية لمواجهة أزمة كورونا، وقال الدهيسات: إن جزءا من هذا المبلغ بقيمة 100 الف دينار سيذهب لمساندة أعمال وزارة الصحة، فيما ستوجه الجمعية مبلغ 100 الف دينار لتأمين طرود غذائية ومواد نظافة وتعقيم، بحيث توزع على الأسر الفقيرة في أنحاء المملكة من خلال التنسيق مع الأجهزة الرسمية التي تدير ملف الأزمة.













تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر