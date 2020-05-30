الرئيسية | محليات ولي العهد: رفع قدرة الأردن في مجال فحوصات كورونا

وطنا اليوم-عمان:أكّد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ضرورة رفع وتعزيز قدرة الأردن في مجال فحوصات فيروس كورونا المُستجّد.

ودعا سمو ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، إلى زيادة الفحوصات المخبريّة، التي توفّر معلومات دقيقة عن حالات المصابين وتسرّع التعامل معها للحد من انتشاره.

وأشاد سموه بجهود الجهات المعنية بإنتاج شرائح فحص محلياً، لافتاً إلى أن التوسع في إجراء الفحوصات داخل المملكة سيساهم في تعزيز استدامة العمل في جميع القطاعات.

وأكّد سمو ولي العهد، خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الصحة ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، ومدير مؤسسة "غياث ونادية سختيان الخيرية"، أهمية التعاون بين جميع المؤسسات المعنية لحماية الأردن من وباء كورونا.

وتقوم مؤسسة سختيان الخيرية، بعملية بحث وتطوير لإنتاج تقنيات اختبار "كورونا" محلياً، بالتعاون مع مؤسسة (بليون تو ون)، التي طوّرت بروتوكولاً للكشف عن الفيروس باستخدام تسلسل الجينات الوراثية، بانتظار اعتماده من قبل إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA).

ويساهم "مصنع الأفكار" أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد، من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، بإنتاج معدات طبية في مختبرات المدينة الطبية، تُستخدم في أجهزة الفحص، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وستضاعف عملية إنتاج أجهزة وشرائح الكشف عن فيروس كورونا محلياً، من الفحوصات اليومية، وبتكلفة أقل.

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