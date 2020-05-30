الرئيسية | محليات قرارات حكوميّــة هامة ينتظرها الأردنيون بالـ 48 ساعة المقبلة

وطنا اليوم-عمان:ينتظـر الأردنيــون قرارات حكوميّـــة هامة ،بفارغ الصبــر، أهمّها ، قرار السماح بالصلاة في جميع الأوقات بالمساجد ، وذلك على ضــوء قرار وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية .

كما ينتظر الأردنيون قرارا بتمديد ساعات التنقّل ، مُجدّدين مطالبهم في هذا الشأن مرارا، كما يتمنّون ، كثيرون أن يتم تأجيل أقساط شهر (6) من خلال البنك المركزي، نتيجة للأوضاع الراهنــة ، حيث تداعيات أزمــة كورونا .

الكثير من القرارات الهامة منتظرة من قبل الأردنيين ، للتيسير على حياتهم ، كما ان قرار دعم الخبز ، بات قيد الانتظار ، نتيجة لضيــق عيش من ينتظرون هـذا الدعم الحكومي، لعدم توفّر رواتـــب شهريّة لهم .

عدا عن ذلك، فإن عمّال المياومة ، على أمل باستلام رسائل نصيّة ، حيث لم يستلموا مُستحقاتهم من وزارة التنمية الاجتماعية ، بعد البرامــج التي تمّ طرحها ، نتيجة للأزمة التي طالت الأردن .

وعلم أن الـ ٤٨ ساعة المقبلة ستشهد قرارات ايجابية لجهة إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد أكثر من شهرين ونصف من الاجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا في الاردن .ومن المنتظر ان تطال القرارات الانشطة كافة .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر