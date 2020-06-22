الرئيسية | محليات هام للعمالة غير الأردنية الحاصلين على مغادرة نهائية

وطنا اليوم-عمان:دعت وزارة العمل جميع العمال غير الاردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة ) خلال فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمال غير الاردنيين التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية الى ضرورة زيارة موقع الوزارة mol.gov.jo لتدقيق اسمائهم ومن ثم التسجيل على منصة حماية hemayeh.jo استعدادا لاجراءات مغادرتهم الاردن.

وبينت الوزارة أنه وفي حال عدم التسجيل على منصة حماية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء العمال وبالتنسيق مع الجهات الامنية ومطالبتهم باي اعفاءات او مزايا منحت لهم بالسابق خلال فترة تصويب وقوقنة الاوضاع و اوضحت ان جميع المغادرين من العمالة غير الاردنية والتي قامت بتسجيل اسماءها على المنصة سيستفيدوا من الاعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بالاضافة الى امكانية سحب كافة مستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي دون تغريمهم باية مبالغ مالية مستحقة عليهم. وأكد الامين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي أن الوزارة منحت العمالة غير الاردنية والتي حصلت على مغادرة نهائية خروج بلا عودة لمغادرة البلاد خلال فترة تصويب وقوننة اوضاع العمالة غير الاردنية مهلة لاكثر من مرة، إلا أن البعض تجاوز ذلك وان هذه الفرصة ستكون الاخيرة لهم لمغادرتهم الاردن .

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