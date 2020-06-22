|
حملة امنية لضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر
وطنا اليوم-عمان:نفذت كوادر وزارة المياه والري وكوادر شركة مياه الاردن مياهنا حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر جنوب عمان بالتنسيق مع متصرف لواء الموقر د. احمد الفاعوري ترافقها قوات أمنية من الامن العام وقوات البادية الملكية والدرك حيث فصل اعتداءات عدد (2 ) على خطوط مياه رئيسية تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مياه حيث تم ازالة الاعتداءات.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|