شاهد عيان يروي مهنية واحترافيه الجيش في مواقع الحجر ويصف احد ضباطه باسد في عرين الوطن

وطنا اليوم - كتب احد ألمواطنيين كانوا في فنادق الحجر الصحي ويدعى الدكتور لؤي الرحامنة حول ما شاهد ولمس من مهنية واحترافيه عالية تمتعت بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي حيث لفت انتباه الدكتور الرحامنة مهنية احد ضباط العلمليات الخاصة وهو النقيب انس القطاونة فارسل إلى موقع وطنا اليوم عبارات من شاهد عيان كانت بمثابة شهادة حق بحق جنود ابوالحسين وابطال القوات المسلحة - الجيش العربي الذي اشرفوا على واجب فنادق العزل وخلال ازمة كورونا، وتنشر وطنا اليوم نص رسالة الدكتور الرحامنة التي وصلت صحيفة وطنا اليوم الاخبارية من بين عشرات رسائل الامتنان للقوات المسلحة والتي قال فيها:

أسد في عرين الوطن

انه النقيب أنس القطاونة من مرتبات القوات المسلحة الباسلة..

لكم مني كامل محبتي وجزيل شكري وعظيم امتناني على ما أبديتموه لنا من حفاوة الاستقبال وطيب المعشر والتواضع منقطع النظير والحرفية العالية في ادارة شؤون النزلاء في فنادق الحجر الصحي خلال جائحة كورونا...

قد كنت وما زلت رجلا حريصا كل الحرص على القيام بواجبه تجاه وطنه الأردن وأهله بمحبة واخلاص...فهنيئا لوطنك وعشيرتك وأهلك بك..

وهنيئا للأردن الذي يستمد شموخه وكبريائه وعنفوانه من عزيمة ابناءه..

حماكم الله ووفقكم لما فيه خير لكم ولرفعة أردننا الغالي..

حمى الله الاردن وشعبه وقيادته الهاشمية في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ووليه عهده حفظهما الله ورعاهما.

اخوكم الدكتور لؤي الرحامنة.

واذا تثني وطنا اليوم على ماقاله الرحامنة وتقول حفظ الله الوطن والقائد والجيش